OL : Lyon 9e de Ligue 1, c'est impossible à accepter

L'Olympique Lyonnais avait l'occasion de monter sur le podium de la Ligue 1 en cas de victoire à Nice, mais on connaît le scénario totalement fou de ce match. Emilie Ros attend plus de l'OL.

L’équipe de Peter Bosz a fait vivre un sale dimanche à ses supporters, lesquels avaient abandonné le repas dominical afin de suivre le match Nice-OL programmé à 13h. Et le scénario de cette rencontre les a probablement dégoûtés de revenir mettre le nez dans l’assiette. Car si après 80 minutes de jeu Lyon dominait son sujet et pensait s’installer dans le fauteuil de dauphin du PSG, au coup de sifflet final, c’est la formation de Christophe Galtier qui empochait trois points et faisait la très belle affaire de cette journée de Ligue 1. Cependant, il ne faut pas tout jeter, car l’Olympique Lyonnais a tout de même montré de belles choses à Nice, et pour Emilie Ros, il faut souligner le bon travail réalisé par l’entraîneur néerlandais de l’OL. Pour la consultante, que l’on peut notamment voir lors de L’Equipe de Greg ou bien sur Free Ligue 1, Peter Bosz a réveillé Lyon, mais doit encore faire monter son équipe vers les sommets du Championnat.

Invitée d’OL TV, Emilie Ros estime en effet que Lyon doit impérativement finir sur le podium de la Ligue 1 et nulle part ailleurs. « Peter Bosz a réveillé des joueurs, alors oui il y a Paqueta mais il est aussi réveillé grâce au Brésil et c’est son moment, mais quand je vois le retour d’Aouar, le retour de Toko-Ekambi, mais quel plaisir ! Je me dis qu’il a peut-être réussi à susurrer dans l’oreille des joueurs quelque chose, mais il se passe quelque chose sur le terrain, et l’Olympique Lyonnais devient encore plus regardable. Par contre ça veut dire aussi qu’il y a de grosses attentes, car quand tu es l’OL, on t’attend dans le trio de tête. Et là neuvième, ça ne va pas, on veut les voir plus haut, on s’attend à les voir sur le podium », a confié la spécialiste du football.