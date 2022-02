OL : Lyon 2e du championnat, Pierre Ménès KO

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a gagné le match qu'il fallait contre Nice afin de rester en course pour le podium. Pierre Ménès avoue avoir été estomaqué par ce qu'il a vu.

Les choses étaient relativement claires pour l’Olympique Lyonnais, il fallait impérativement s’imposer samedi soir contre Nice au Groupama Stadium pour espérer pouvoir rester dans la bataille qui fait rage pour une place sur le podium de Ligue 1. Avant la rencontre de la 24e journée, l’OL pointait à 8 points du Gym, et l’heure était venue pour l’équipe de Peter Bosz d’enfin s’imposer contre une formation du haut de tableau. Une semaine après le fiasco à Monaco, la pression était énorme sur les épaules des joueurs lyonnais, et cette pression Moussa Dembélé et ses coéquipiers l’ont bue. Dans un match maîtrisé de la première à la dernière minute, Lyon a gagné, et remonte à la hauteur de Rennes et à seulement 5 longueurs de la troisième place. Un vrai retour aux affaires qui a sidéré Pierre Ménès. L’ancien consultant de Canal+ était, comme tout le monde, dépité du niveau de jeu de l’Olympique Lyonnais ces derniers mois, alors que l’effectif de Peter Bosz est très fort. Pour Pierre Ménès, le club de Jean-Michel Aulas a tout ce qu’il faut pour finir dauphin du Paris Sain-Germain, mais il doit désormais le confirmer chaque semaine et pas de manière épisodique.

Lyon dauphin du PSG quand il est à ce niveau-là

Contre Nice, Pierre Ménès a vu de très belles choses du côté de l’Olympique Lyonnais, il faut désormais que cela devienne une habitude et plus l’exception. Avant le déplacement à Lens, samedi prochain, les signaux sont tous au vert. « Jamais je n’ai vu l’OL à ce niveau en Ligue 1 cette année. Jamais ! Au niveau du pressing, de la qualité des transmission, de la complémentarité, tout semblait évident alors que depuis des mois tout semblait compliqué. Je sais bien que c’est la magie du foot qui fait que parfois, tu trouves des ressources inespérées. Mais ce match, les hommes de Bosz l’ont dominé de la tête et des épaules, du début à la fin et sans aucune baisse de régime ni de pressing. Même Thiago Mendes, régulièrement honni par les supporters lyonnais, a fait un grand match en défense. Que dire de Caqueret, qui prenait déjà une belle dimension dans les moments difficiles et qui là, a rayonné ? De Paqueta revenu à un très bon niveau ? Lukeba derrière a été super, Faivre a fait une partie tout en intelligence, en jouant simple et en étant d’une disponibilité permanente. C’était vraiment le match d’une équipe qui devrait être 2e du championnat. D’ailleurs, tout le monde s’accorde à dire que l’OL devrait être 2e du championnat avec cet effectif. Reste à voir si c’est un feu de paille ou si Lyon vient de lancer l’une de ses fameuses séries de fin de saison » , s’interroge l’ancien membre du Canal Football Club, qui hésite quand même à s'emballer sur la situation actuelle de l'Olympique Lyonnais.