OL : Lyon 14e de Ligue 1, Aulas a un paquet d'excuses

L’OL réalise un début de saison étonnement décevant. Le président olympien Jean-Michel Aulas le regrette, mais croît à un regain de forme de ses joueurs.

Après un parcours européen impressionnant, l’Olympique Lyonnais était déterminé à prouver que le dernier exercice de Ligue 1 n’était qu’une erreur. Oublier la septième place et la non-qualification en coupe d’Europe. Tout commençait bien avec la large victoire contre Dijon (4-1) lors de la première journée. Mais malheureusement pour le club rhodanien et son président, aucun autre succès lyonnais n’est à signaler un mois et demi plus tard … Après six journées, l’OL est 14e. Une sortie de piste sur laquelle s’est exprimé Jean-Michel Aulas pour OLTV.

« Bien sûr que les résultats m’inquiètent. Je suis quelqu’un de réaliste. Il y a deux mois, on était en 1/2 finale de la Champions League et en 1/4 de la Youth League. On a mal démarré pour plusieurs raisons. C’est difficile après une 1/2 européenne de se resituer dans le contexte du championnat quelques jours plus tard », a relevé le patron du club, conscient que la situation sanitaire n’arrange pas les choses. « On joue dans des stades déserts comme face à l’OM », ajoute-t-il. Malgré des « statistiques qui montrent la qualité du jeu », JMA regrette des joueurs « pas très adroits devant le but ». Peu importe le chemin emprunté, il faudra terminer en Champions League à l’issue de la saison. La pression est sur les épaules de Rudi Garcia.