OL : Luiz Gustavo est parti en Turquie, il ne peut plus revenir

Dans : OL.

Cet été, l’Olympique Lyonnais perdra Lucas Tousart et pour le remplacer, le club rhodanien songe à l’ancien marseillais Luiz Gustavo.

Malgré sa deuxième saison très délicate à l’OM, Luiz Gustavo est toujours un joueur très apprécié par la direction lyonnaise et notamment par Juninho. Néanmoins, de nombreux éléments laissent penser que ce transfert a peu de chances d’aboutir. L’âge du joueur, son salaire… mais également son passé en commun avec Rudi Garcia. Lors de sa seconde saison à Marseille, l’international brésilien s’était notamment beaucoup plaint des choix de son entraîneur, lequel n’hésitait pas à le faire passer du poste de milieu défensif à celui de défenseur central d’un match à l’autre. Autant de raisons qui inquiètent Jérôme Rothen dans l’optique d’un éventuel transfert à Lyon.

« C’est une fausse bonne idée ! Il a été remarquable la première année à Marseille. Il a surpris tout le monde de revenir à un superbe niveau. La deuxième année, on sait comment cela s’est passé avec Garcia, un coup je joue derrière, un coup au milieu, il semblait fatigué. Après, il faut appeler un chat un chat. Tant mieux pour lui, il a fait une affaire financière en allant à Fenerbahce, qui est un gros club de Turquie. Mais comment tu peux venir dans un club comme l’OL qui vise très haut au niveau de ses ambitions, quand tu as décidé d’aller en Turquie pour des raisons économiques. Je regarde le championnat de Turquie, et je ne dis pas qu’il joue en marchant, mais il n’est pas du tout prêt pour un club comme l’OL » a expliqué le consultant de RMC dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Lyon foncera tout de même sur le Brésilien, dont les émoluments très importants (supérieurs à 400.000 euros mensuels à Marseille) risquent tout de même d’en effrayer plus d’un dans les locaux de l’OL.