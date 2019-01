OL : Lucas Tousart pourrait aider le mercato...du PSG !

Dans : OL, Mercato, PSG, Premier League.

Le mercato hivernal entre dans ses derniers jours, et tout va s'accélérer au sein des clubs tentés de se renforcer absolument lors de cette fenêtre de janvier. Du côté de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio l'a confié samedi en conférence de presse, c'est la stabilité qui s'annonce, le départ possible de Maxwel Cornet et la venue d'un défenseur n'étant visiblement plus trop d'actualité. Mais ce dimanche, TuttoMercatoWeb affirme que Lucas Tousart pourrait faire l'objet d'une transaction à l'initiative de Pini Zahavi, à qui l'on prête désormais de nombreux pouvoirs autour des joueurs lyonnais. Et probablement un peu trop.

Dans un scénario assez atypique, l'agent israélien serait actuellement en train de proposer Lucas Tousart aux dirigeants d'Everton, ce qui permettrait à ces derniers de vendre plus facilement Idrissa Gueye au Paris Saint-Germain. Un deal assez improbable qui permettrait à Pini Zahavi de toucher une double commission, mais dont la réalité semble tout de même nébuleuse. Même s'il ne faut jamais jurer de rien lors du mercato, il reste jusqu'au 31 janvier pour mettre en place cette opération qui est clairement très compliquée pour les clubs impliqués.