OL ‍: Lucas Perri transféré en Italie pour sauver Textor ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé à l'OL en janvier 2024 en provenance de Botafogo, Lucas Perri a été à la hauteur des attentes. Mais le gardien de but brésilien pourrait quitter Lyon dès le prochain mercato afin de ramener des liquidités.

C'est une signature qui avait poussé dehors Anthony Lopes, mais qui avait tout de même enthousiasmé les supporters lyonnais, l'an dernier, dans une des premières opérations entre l'Olympique Lyonnais et Botafogo, deux de ses clubs, John Textor avait permis au club rhodanien de faire signer Lucas Perri. Très vite, le gardien de but avait montré ses qualités, notamment dans la relance, et son contrat jusqu'en 2028 lui permettait de pouvoir durablement s'installer dans les buts lyonnais. Sauf qu'un an plus tard, la situation économique de l'OL est très mauvaise, et le propriétaire américain d'Eagle Football Group n'a pas d'autre solution que de vendre des joueurs pour remplir rapidement ses caisses afin de répondre aux exigences de la DNCG. Et c'est dans ce cadre que le transfert de Lucas Perri est évoqué.

Lucas Perri vendu en Italie au mercato

La première saison de Lucas Perri en Ligue 1 :



-33 matchs

-10 clean sheet (🥉)

-116 arrêts (6e)

-6.1 buts évités (6e)

-44 buts encaissés (1.3/match) pic.twitter.com/RMT5HJN6iX — Data OL (@OL_Data) May 17, 2025

À en croire Edward Jay, journaliste de RMC à Lyon, le gardien de but brésilien de 27 ans pourrait partir lors du prochain mercato. Plusieurs clubs sont déjà sur les rangs, et c'est surtout en Italie que le nom de Lucas Perri est le plus souvent évoqué. Dans cette opération, l'Olympique Lyonnais pourrait empocher 10 millions d'euros, soit trois fois plus que le deal signé par l'OL pour le faire venir de Botafogo, même s'il s'agissait d'une opération interne à Eagle Football Group. Le départ possible de Lucas Perri serait toutefois un signal terrible envoyé aux supporters, lesquels devraient voir de nombreux cadres partir durant le prochain mercato. Après Rayan Cherki, qui a annoncé son départ de Lyon et taclé Textor en même temps, l'ambiance va être morose, au moins jusqu'à l'annonce de la DNCG concernant l'avenir du club en Ligue 1.