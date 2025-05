OL ‍: Cherki détruit le clan Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Rayan Cherki a certainement joué son dernier match sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Et après la rencontre, tout en confirmant qu'il était sur le départ, le prodige de l'OL a réglé quelques comptes.

L'heure était aux larmes samedi soir au Groupama Stadium, et Rayan Cherki ne l'a pas caché, l'émotion était à son comble lorsqu'il a quitté la pelouse sur un ultime remplacement à la dernière minute. Même s'il avait le plaisir de laisser l'OL à une position européenne, le joueur de 21 ans savait qu'une page de sa carrière se tournait, car dès qu'il a eu l'occasion de s'exprimer, Rayan Cherki que l'heure du départ avait sonné pour lui, pur produit du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Tout en prenant soin de remercier tout le monde, et notamment Jean-Michel Aulas bien plus chaleureusement que John Textor, le maestro lyonnais a ensuite soldé quelques comptes. Visiblement, la décision imposée par Textor à Pierre Sage de le coller au placard l'été dernier pour l'obliger à prolonger son contrat n'a toujours pas été digéré. Et comme sur les terrains de football, Rayan Cherki l'a fait savoir de manière très efficace.

Cherki touché d'avoir été considéré comme un traitre

Face à la presse, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais n'a pas tourné autour du pot, il ne regrettera pas tout le monde au sein de son club formateur. « Je sais que j’ai vécu l’été dernier, ça n’a pas été facile à vivre pour moi, je n’oublie pas par où je suis passé, et d’où je viens. Très peu se seraient relevés. J’ai commencé la saison au loft, alors que je n’ai jamais trahi le club, j’ai tout donné pour ce blason, ça n’a pas été une saison facile, on m’a beaucoup craché dessus en interne, on a beaucoup parlé en moi de mon entourage, alors que la seule personne qui prend les décisions, c’est moi », a clairement fait savoir Rayan Cherki, répondant ainsi à distance à ses détracteurs.

Reste désormais à savoir où jouera le prodige de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, mais il ne fait aucun doute que les gros clubs européens vont s'intéresser à son cas. Pour preuve, Fabrizio Romano a rapidement relayé l'annonce faite par Cherki de son départ de l'OL samedi soir, preuve que c'est un nom qui va agiter le mercato.