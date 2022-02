OL : Lucas Paqueta insupportable, Lyon grince des dents

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le Lucas Paqueta du début de saison est recherché à l'OL. Son niveau de jeu comme son attitude posent question.

Auteur d’un début de saison tonitruant, international brésilien, joueur du mois d’octobre en Ligue 1, capable de jouer à tous les postes, Lucas Paqueta a fait une énorme première partie de saison avec l'OL. Depuis la reprise, le Brésilien est moins tranchant, même s’il a marqué un but dans un match important contre le PSG. Les dernières sorties ne laissent pas transparaitre une grosse amélioration, alors que l’on dit Lucas Paqueta touché par les départs de Juninho et Bruno Guimaraes, pour des raisons différentes. L’ancien du Milan AC traverse un creux, et en plus de son niveau de jeu qui n’est plus aussi performant, son attitude laisse à désirer. Dans Le Progrès, un ancien joueur de l’OL a pris la parole pour pointer du doigt ce problème qui pourrait devenir embêtant s’il devait perdurer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

« Ce joueur n’a pas la bonne attitude car il n’est pas bien sur le terrain. Il râle tout le temps, s’énerve, c’est très mauvais pour l’équipe, et lui bien sûr », assène un joueur qui a porté le maillot lyonnais, mais qui a souhaité visiblement garder l’anonymat pour le coup. Une remarque à relativiser donc mais qui démontre que le comportement du Brésilien n’est pas exemplaire. Il faut dire que, annoncé du côté du PSG pour un transfert record pendant l’automne, Lucas Paqueta a été ensuite baladé à tous les postes par Peter Bosz. Il était le plus souvent à droite lors du dernier match à Monaco, alors qu’il préfère être libre dans l’axe en soutien des attaquants. Et visiblement, comme avec Rayan Cherki, les consignes de l’entraineur néerlandais ont du mal à passer avec des joueurs peu habitués à ne pas jouer à leur poste. Il ne faudrait toutefois pas que cela perdure, car pour faire une belle deuxième partie de saison, l’OL a indubitablement besoin d’un très bon Lucas Paqueta.