OL : Lucas Paqueta donne une leçon à Memphis Depay

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Étincelant cette saison, Lucas Paqueta est devenu l’homme fort de l’Olympique Lyonnais. Le milieu brésilien mène le jeu des Gones avec talent, générosité et altruisme. Un véritable exemple, contrairement à son prédécesseur Memphis Depay.

Peu à peu, l’Olympique Lyonnais parvient à dissiper les doutes. Le début de saison n’était pourtant pas à la hauteur des attentes. Et l’on pouvait s’inquiéter de l’absence d’un successeur après le départ de l’attaquant Memphis Depay, dont le club rhodanien était parfois dépendant. Quelques semaines plus tard, force est de constater que la sortie du Néerlandais a bien été digérée. Notamment grâce à la dimension prise par Lucas Paqueta que le journaliste Edward Jay décrit comme un meneur beaucoup plus utile que Memphis Depay pour les Gones.

Paqueta fait oublier le « leader égoïste »

« Lyon a changé de leader technique. Avant, l’OL avait un leader égoïste, centré sur lui-même, qui était Memphis Depay. Et là, Paqueta est un leader tellement généreux, a comparé le correspondant de RMC. Il rayonne sur tout le monde derrière. Chaque joueur veut se mettre à son niveau. Car Paqueta donne de sa personne de la première à la dernière minute. C’est l’atout numéro un de ce collectif qui grandit. » C’est aussi l’avis du chroniqueur Jonatan MacHardy, persuadé que le milieu brésilien fait partie des tout meilleurs éléments de notre championnat.

« En valeur absolue, Paqueta est le meilleur joueur de L1 depuis le début de la saison, a-t-il estimé. Je l’aime bien derrière l’attaquant. L’été dernier, l’un des doutes que j’avais sur le mercato lyonnais, c’était le fait que tu aies perdu un joueur de classe mondiale, qui était le facteur X de ton équipe, à savoir Memphis Depay, sans le remplacer. Mais là, je suis agréablement surpris de voir que Paqueta a les épaules pour prendre le costume. Je pense qu’il doit jouer au poste le plus libre, afin de créer du jeu. Dans cet effectif, c’est le seul qui a ce profil-là. Paqueta est indispensable, surtout derrière le numéro neuf. Il faut lui donner les clés du camion. » Si ce n’est pas déjà fait.