OL : Lucas Paqueta à West Ham, ça devient bouillant

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Deuxième assaut de West Ham pour Lucas Paqueta. L'OL n'a pas encore les 60 millions d'euros espérés, mais ça s'en rapprochement diablement.

Le départ de Lucas Paqueta se précise à l’Olympique Lyonnais. Le forcing de West Ham va probablement finir par payer, alors que le joueur brésilien est en train de basculer et de se dire que l’accès à la Premier League peut se faire dès les prochains jours. Au départ assez peu partant pour rejoindre le club de milieu de tableau du championnat anglais, Lucas Paqueta s’est laissé convaincre, et il est désormais volontaire pour signer chez les Hammers. Le plus dur reste à faire, avec un accord à aller chercher entre les deux clubs. Le média anglais 90min dévoile ce jeudi qu’une seconde offre, après celle de 50 millions d’euros, a été effectuée par le club londonien. L’Equipe donne même quelques précisions sur cette proposition qui peut se monter à 57 millions d’euros avec les bonus.

Aulas veut 60 millions d'euros

Le transfert serait de 42 millions d’euros cash, soit à peine un million d’euros de mieux que la veille, mais 15 millions d’euros de bonus. Ces derniers pourraient se déclencher assez facilement, notamment en cas de titularisations régulières ou de maintien à West Ham sur la durée de son contrat. Une offre légèrement rehaussée donc, qui peut approcher des 60 millions d’euros si tout se passe bien. Les Hammers savaient donc très bien où ils allaient, puisque Jean-Michel Aulas ambitionne de récupérer 60 ME cash avec l’ancien joueur du Milan AC. Les négociations avancent bien pour l’équipe qui avait violemment sorti l’OL de l’Europa League la saison passée. A tel point que les agents de Lucas Paqueta ont pris la direction de Londres, pour être prêts à passer la vitesse supérieure en cas d’accord entre les deux clubs.