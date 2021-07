OL : Lopes va sauter, Riolo dévoile la raison

Dans : OL.

Ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam, Peter Bosz aimerait faire venir André Onana à l’Olympique Lyonnais.

L’information, massivement relayée ce week-end, fait du bruit à Lyon. Il faut dire que cela fait plusieurs année qu’Anthony Lopes garde les buts de l’OL. Mais la saison 2020-2021 a été particulièrement éprouvante pour le gardien portugais, désormais plus critiqué pour son irrégularité que pour ses sorties dangereuses. Selon le journaliste Daniel Riolo, le champion d’Europe 2016 va également payer son mauvais jeu au pied lors de ce mercato estival, raison principale pour laquelle Peter Bosz veut le remplacer par André Onana selon lui, comme il l’a expliqué au micro de RMC dans l’After Foot.

« Lopes ne supportera pas d’être numéro deux. Et il faut peut-être expliquer pourquoi Peter Bosz fait ce choix de vouloir recruter Onana. Il considère, je pense à juste titre, qu’Onana est meilleur mais c’est surtout au jeu que Peter Bosz va vouloir mettre en place. Il va mettre en place un jeu pour lequel il a besoin d’un gardien qui est fort dans le jeu au pied. Lopes n’est pas fort dans le jeu au pied… On a le même cas de figure à Marseille avec Sampaoli qui veut un gardien très fort au pied. C’est pour ça que si Sampaoli arrive à trouver ce gardien, il ne fera pas de Mandanda un titulaire. C’est la même chose pour Lopes qui perdra sa place si Onana arrive » a jugé Daniel Riolo, persuadé que Peter Bosz veut sacrifier Anthony Lopes en raison de son jeu au pied défaillant. Quant à Jorge Sampaoli, il a vraisemblablement trouvé son bonheur avec Pau Lopez en provenance de l’AS Roma. Reste à voir si l’OL parviendra à boucler le dossier André Onana aussi vite que Pablo Longoria l’a fait avec l’Espagnol, prêté avec une option d’achat quasi-obligatoire à 15 ME.