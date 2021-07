OL : Onana à Lyon, l'Ajax ne pleure pas

Dans : OL.

Les révélations sur des négociations en cours entre Andre Onana et l'Olympique Lyonnais n'émeuvent pas du côté de l'Ajax Amsterdam où le gardien de but entame sa dernière année de contrat. Son départ n'arrachera pas des larmes à tout le monde.

Afin de préparer l’avenir, Peter Bosz a demandé aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais de négocier la signature d’Andre Onana, l’idée du nouvel entraîneur néerlandais de l’OL étant de faire du portier de l’Ajax Amsterdam un vrai concurrent pour Anthony Lopes lors de la saison 2022-2023. Car même s’il rejoint le club de Jean-Michel Aulas lors de ce mercato, Onana doit encore purger sa suspension pour dopage, laquelle s’achèvera début novembre. Le gardien de but de l’Ajax avait été contrôlé positif à un diurétique, ce qu’il avait justifié en expliquant qu’il avait pris par erreur un médicament de son épouse pensant que c’était de l’aspirine. Quoi qu’il en soit, du côté d’Amsterdam, et malgré ses exploits sportifs, André Onana n’a pas que des amis.

Dans des propos relayés par le média spécialisé néerlandais VoetbalPrimeur, Johan Derksen, ancien footballeur et désormais journaliste, avoue qu'il ne regrettera pas le départ possible d’Andre Onana. « Il y a deux ans, je pense que son transfert pouvait rapporter 20 millions d’euros à l’Ajax, mais là c’est autre chose. Car si vous l’achetez maintenant, vous ne pourrez pas le faire jouer avant novembre, ensuite il disputera quelques matchs et partira jouer la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun (…) Onana devrait vraiment avoir honte de lui-même. Ajax s’est comporté de manière si chic avec lui. Son salaire est payé, tandis que l’Ajax est sans gardien à cause de son comportement stupide. Espérons qu’il ne soit pas transféré sans indemnité de transfert », a expliqué le journaliste. Cela tombe bien, l’Olympique Lyonnais pourrait mettre 8 millions d’euros dans l’opération. De quoi atténuer ces critiques.