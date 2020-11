OL : Lopes va provoquer un drame, Pierre Ménès voit rouge

Dans : OL.

Dimanche après-midi, Anthony Lopes s’est rendu coupable d’un vilain geste à l’encontre de Romain Thomas lors du match Angers-OL.

Lors d’une sortie aérienne dès la troisième minute de jeu, le gardien de Lyon a violemment percuté le défenseur angevin dans le dos. Un fait de jeu qui n’a pas manqué de faire réagir, et qui scandalise de nombreux observateurs. C’est notamment le cas de Pierre Ménès, lequel pointe régulièrement du doigt les sorties particulièrement dangereuses d’Anthony Lopes. Sur son blog, le journaliste de Canal + a sermonné une première fois l’international portugais. Et ce thème lui tenant particulièrement à cœur, le consultant vedette du Canal Football Club a remis ça dans sa pastille digitale « Pierrot Face Cam », faisant savoir qu’à ce rythme-là, Anthony Lopes allait provoquer un véritable drame à l’avenir.

« Evidemment, les supporters lyonnais trouvent Anthony Lopes formidable. On peut les comprendre. Mais sur Twitter, il y a les pseudo gardiens de quartier qui m’expliquent que je n’ai jamais joué au foot et que sortir le genou en avant c’est la base. Oui, c’est la base quand tu es en duel avec un attaquant, pas quand tu as un mec dos au but et qui ne saute même pas. Lopes y va clairement le genou en avant pour percuter le joueur d’Angers. Pour moi, c’est péno ! Je suis désolé, pour moi c’est péno. Ce qui me gêne, c’est que c’est loin d’être la première fois qu’on voit Anthony Lopes faire des gestes dangereux. Je me souviens de sa sortie sur Mbappé et je maintiens qu’à quelques centimètres, on a frôlé le pire. Il ne faudrait pas qu’un jour il y ait un grave accident avec un attaquant adverse pour qu’on s’émeuve et qu’on sanctionne ces sorties hors de propos. Cela n’enlève en rien ses qualités de gardiens extraordinaires mais il y a un truc à canaliser chez lui à ce niveau-là car je trouve que ce n’est pas normal » a fait savoir Pierre Ménès, particulièrement révolté par les sorties extrêmement dangereuses d’Anthony Lopes, lequel a d’ailleurs eu l’occasion de s’expliquer en direct à la radio avec sa victime du week-end Romain Thomas. Et l’ambiance était tendue, c’est le moins que l’on puisse dire.