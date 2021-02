OL : Lopes traumatisé, Rudi Garcia a une mission

Dans : OL.

Fébrile contre Metz il y a quelques semaines, Anthony Lopes a de nouveau coûté des points à l’Olympique Lyonnais face à Montpellier samedi soir (1-2).

Excellent depuis de longues années, le gardien portugais de l’Olympique Lyonnais est moins décisif, la saison où son équipe est en course pour le titre de champion de France. Sérieusement chahuté par de nombreuses polémiques, où entraîneurs adverses et consultants lui ont reproché d’être un gardien dangereux en raison de ses sorties parfois jugées comme « kamikazes », Anthony Lopes est peut-être impacté par toutes ces critiques. C’est une théorie qui se tient selon Rudi Garcia, interrogé à ce sujet en conférence de presse avant le déplacement de l’OL sur la pelouse de Brest pour le compte de la 26e journée de Ligue 1.

L’occasion pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais de soutenir publiquement son gardien de but, précisant par ailleurs qu’il allait discuter avec lui pour tenter de régler ce problème. Car de toute évidence, l’OL aura besoin d’un grand Anthony Lopes en cette fin de saison pour sécuriser sa place sur le podium et, pourquoi pas, viser plus haut. « Ce qui est sûr, c’est que c’est le gardien d’une équipe qui domine les matchs et joue haut. Il doit se comporter comme un libéro. Il a cette qualité-là d’aller vers l’avant, de bien lire les trajectoires et d’intervenir quand il faut intervenir. Pour Antho, je ne sais pas, on va discuter avec lui pour voir s’il est perturbé par le fait de ne pas vouloir faire de faute, je n’en sais rien mais si c’est le cas, il faut changer ça pour retrouver la normalité de son jeu » a lancé Rudi Garcia, qui veut impérativement sauver le soldat Anthony Lopes à Lyon.