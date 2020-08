OL : Lopes doit faire mieux, Coupet a les oreilles qui sifflent

Dans : OL.

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1, Anthony Lopes a encore des points à améliorer selon l’avis de Christophe Revel, son nouvel entraîneur à l’Olympique Lyonnais.

On peut parler d’un nouveau départ pour Anthony Lopes (29 ans). Très proche de Grégory Coupet, le gardien de l’Olympique Lyonnais a mal vécu la sortie de son mentor, désormais à Dijon. L’international portugais a pourtant dû tourner la page assez rapidement dans la mesure où son préparateur nommé en juin dernier avait tout de suite annoncé la couleur. En effet, Christophe Revel, à peine arrivé, avait mis l’accent sur les points faibles du portier formé au club rhodanien, selon lui encore perfectible dans ses sorties aériennes.

« Quand je suis venu, j’ai analysé Anthony de manière encore plus précise, a confié l’entraîneur des gardiens des Gones dans un entretien accordé à OLTV. On s'est vu le deuxième ou le troisième jour pour une vidéo, pour que je lui explique comment je travaille, ce que je voyais comme axes de développement, de progression, parce qu’il n’y a pas d’âge pour progresser. J’ai une idée en tête de ce que je veux faire avec lui, là où je veux l’emmener. Je pense qu’il a un grand potentiel, qu’il en a encore sous le coude, pour aller encore plus haut dans les airs et plus loin au sol, on travaille un peu tout ça. » Une progression qui pourrait permettre à Lopes d’atteindre son objectif en sélection.