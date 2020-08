OL : Au Portugal, on conseille à Lopes de quitter Lyon

Dans : OL.

Désireux de retrouver la sélection portugaise, Anthony Lopes espère franchir un cap et obtenir un jour le statut de titulaire. Une ambition incompatible avec l’Olympique Lyonnais ?

Pour des raisons familiales, Anthony Lopes avait décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses après le Mondial 2018. Deux ans plus tard, il se murmure que le gardien de l’Olympique Lyonnais se verrait bien revenir avant l’Euro en 2021. Et pourquoi pas dans un statut de titulaire ? La tâche s’annonce très difficile étant donné que le portier de Wolverhampton Rui Patricio a l’entière confiance du sélectionneur Fernando Santos, dont l’ancien adjoint Leonel Pontes a tenté de comparer les deux derniers remparts.

« La différence entre les deux ? C’est difficile à dire. Je pense que Rui a démontré une régularité très grande dans la cage et beaucoup de confiance, a commenté le technicien contacté par 20 Minutes. Il est parti du Sporting pour Wolverhampton et il y a un rendement extrêmement élevé en Premier League. Je pense qu’Anthony est meilleur en termes de jeu au pied, qu’il a eu une progression significative mais Rui est très froid dans sa cage. Mais c’est difficile de voir les différences entre les deux. Anthony joue plus loin de ses buts que Rui. Mais après ils jouent dans des équipes différentes et parfois les gardiens sont façonnés par l’équipe dans laquelle ils évoluent. »

« Lyon, un grand club mais… »

Du coup, Pontes conseillerait au Lyonnais de viser plus haut. « Lyon est un grand club mais c’est vrai qu’il y a des moments dans une carrière où le joueur a besoin de nouveaux défis. Et le nouveau défi d’Anthony serait de pouvoir à court ou moyen terme, trouver une équipe d’un niveau encore supérieur, a-t-il encouragé. S’il a démontré son talent et ses qualités à Lyon, je suis sûr qu’il sera capable de le faire ailleurs où il aura en plus la place de continuer de grandir dans une équipe avec d’autres ambitions. » Une belle performance contre Manchester City ce samedi en Ligue des Champions pourrait déjà lui permettre de marquer des points.