OL : Lopes a tout cassé, les supporters le récompensent

Dans : OL.

Décisif dans les bons résultats de l’Olympique Lyonnais ces derniers mois, le gardien Anthony Lopes a été récompensé par les supporters rhodaniens qui l’ont élu meilleur joueur de l’équipe en 2020.

Les candidats étaient nombreux pour ce titre décerné par les supporters. A l’occasion d’un sondage organisé sur Twitter, l’Olympique Lyonnais demandait à ses fans d’élire le meilleur Gone de l’année 2020. On pouvait rapidement penser à l’attaquant néerlandais Memphis Depay qui, malgré sa grave blessure au genou, a été l’un des hommes de Rudi Garcia les plus en vue. Tout comme le milieu Houssem Aouar qui a notamment brillé dans les grands rendez-vous de Ligue des Champions l'été dernier. Et derrière eux, des cadres comme les défenseurs Jason Denayer ou encore Léo Dubois auraient pu avoir leur mot à dire. Mais pour la majorité du public lyonnais, c’est le gardien Anthony Lopes qui a été le plus performant l’année dernière !

L’international portugais a en effet récolté 34,9 % des votes des supporters qui ont donc retenu ses nombreux arrêts décisifs, beaucoup plus que la polémique concernant ses sorties jugées dangereuses. A noter que le portier devance largement son premier poursuivant Memphis Depay (26,6%). Avec 23,4 % des voix, le milieu Houssem Aouar, lui, n’arrive qu’en troisième position devant le jeune Maxence Caqueret (15%), étonnant quatrième puisque le relayeur formé à l’OL n’est que remplaçant dans l’esprit de Rudi Garcia. Il s’agit peut-être d'un message des fans adressés à l’entraîneur, apparemment prié de croire davantage au potentiel certain de l’international Espoirs français.