OL : Lopes à Porto, un coup de tonnerre au mercato ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2020, Anthony Lopes n’a toujours pas trouvé d’accord pour la prolongation de son bail.

L’international portugais et ses agents sont gourmands, beaucoup trop aux yeux de Jean-Michel Aulas, et un départ semble de moins en moins improbable. Cela représenterait évidemment un gros coup dur pour les Gones, mais l’actuel 3e de L1 ne prendra pas le risque de voir partir son ancien vice-capitaine pour zéro euro au mercato. Bien-sûr, cette situation contractuelle n’a pas échappé à certaines grosses écuries à la recherche d’un gardien.

Parmi elles, le FC Porto qui va devoir sérieusement se pencher sur le recrutement d’un nouveau portier suite au grave incident de santé d’Iker Casillas. Lopes au FC Porto, l’idée a d’ores et déjà été lancée par Ouest-France… « Le possible départ d’Anthony Lopes (28 ans), dont la possible prolongation est au point mort, pourrait aussi préoccuper l'OL, surtout si le FC Porto se lance à la recherche d'un gardien après l'accident cardiaque d'Iker Casillas (37 ans) cette semaine. En s'engageant dans le club du nord du Portugal, dont sa famille est originaire, il pourrait se donner un avenir en sélection » explique le média, persuadé que le FC Porto songera à Anthony Lopes dans les prochaines semaines. L’idée est, en effet, loin d’être farfelue…