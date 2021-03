OL : Liverpool lance l'opération Aouar

Dans : OL.

Autorisé à partir par son président à l'OL, Houssem Aouar ne croule pas sous les offres. Liverpool compte toutefois tenter sa chance.

Que se passe-t-il à Liverpool, champion d’Europe il y a deux ans, champion d’Angleterre la saison dernière, et qui ne met plus un pied devant l’autre désormais. Au point que sa présence dans le Big Four n’est plus du tout assurée, et donc sa présence en Ligue des Champions également. Un énorme coup de balai est déjà annoncé, et Jurgen Klopp pourrait ainsi décider de totalement changer ses batteries, notamment sur le plan offensif. A l’heure où les rumeurs courent toujours sur Kylian Mbappé, le manager allemand se veut beaucoup plus réaliste. Pour compenser quelques départs inévitables, comme celui d’un Georginio Wijnaldum en fin de contrat, Liverpool va relancer la piste menant à Houssem Aouar annonce Goal. Le meneur de jeu de l’OL a le feu vert, depuis un an désormais, pour quitter son club formateur en cas de belle offre.

Les Reds sont capables de mettre les 40 ME minimum que demande Jean-Michel Aulas pour envisager la vente de l’international français. Cela fait désormais près d’un an que Klopp surveille les performances d’Houssem Aouar, et notamment ses « masterclass » en Ligue des Champions, même s’il est moins en vue cette saison bien évidemment. L’été dernier, Liverpool avait hésité avant de mettre le paquet sur Thiago Alcantara, qui n’a pas totalement réussi à faire l’unanimité au sein du club de la Mersey. Aouar pourrait ainsi relever ce défi, et nul doute que le numéro 8 de l’OL serait intéressé par cette perspective, même si la 6e place actuelle de Liverpool a de quoi faire réfléchir le milieu de terrain de 22 ans.