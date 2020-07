OL : Les Verts menacent poliment Jean-Michel Aulas

Dans : OL.

Comme de nombreuses grandes villes françaises, Lyon est passé aux mains d'un maire écologiste. Et déjà le président de l'OL prend quelques coups.

La capitale des Gaules n’a pas échappé à la vague écologiste qui a touché les plus grandes villes françaises lors des récentes élections municipales. A Lyon, et même si comme partout la participation a été très faible, c’est Grégory Doucet qui a succédé à Gérard Collomb, un sacré changement de style. Pour Jean-Michel Aulas, qui vivait très bien la cohabitation avec les différents maires passés depuis qu’il a pris les commandes de l’Olympique Lyonnais, il est évident que ce changement pourrait être plus dur à gérer. Et dans L’Equipe, l’adjointe aux sports, bien évidemment issue des Verts, prévient le patron de l’OL que l’heure du sport business à tout va est terminée, et que Jean-Michel Aulas ne pourra pas oublier cela dans ses projets à venir. Même si l’heure est encore à la diplomatie, l’élue écologiste remet quelques pendules à l’heure.

Julie Nublat-Faure estime clairement que tout a changé et que le patron de l’Olympique Lyonnais ne peut pas faire semblant de ne pas le savoir. « Je ne connais pas Jean-Michel Aulas et j'aurai à le rencontrer, comme d'autres présidents, pour évoquer des sujets précis comme les subventions, la formation des jeunes, le lien entre le sport professionnel et le sport amateur, entre le sport et la transition écologique. Il (Aulas) représente le sport business mais quand, en 2004, il a fondé l'OL féminin, ça m'a beaucoup intéressée (...) Le projet d’Arena ? Cela fait partie des projets qui ont été votés sous l'ancienne mandature, il ira à son terme, mais nous n'aurions sans doute pas validé un projet aussi vaste qui contribue à la marchandisation du sport et me paraît en décalage avec la crise sanitaire et environnementale actuelle. Avec ce projet, nous sommes exclusivement dans la marchandisation du sport, c'est à l'opposé de ma vision du sport. Notre rôle, c'est que chacun puisse faire du sport dans sa ville gratuitement, de développer les infrastructures municipales », prévient l’adjointe aux sports de la ville de Lyon. Rappelons tout de même que le sport professionnel apporte une manne financière énorme aux finances locales et nationales à travers des impôts et des taxes, et créé également de nombreux emplois.