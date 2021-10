OL : Les Verts à la rue, Lyon refuse d’y croire

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sans victoire depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne aborde le derby dans la pire des situations. Mais de son côté, l’Olympique Lyonnais préfère rester méfiant avant cette rencontre si particulière dans la saison.

A première vue, ce derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais paraît fortement déséquilibré. D’un côté, les Gones se reprennent bien après un début de saison compliqué. Et de l’autre, les hommes de Claude Puel sont en plein cauchemar. Pas une seule victoire en huit journées de Ligue 1 pour les Verts, qui abordent le rendez-vous le plus important de leur saison dans la pire des situations. Un contexte écarté par Houssem Aouar, persuadé que cette affiche peut réveiller les Stéphanois à Geoffroy-Guichard.

« Vous savez très bien que dans ce genre de derby, le classement ne veut absolument rien dire, a relativisé le milieu de l’Olympique Lyonnais en conférence de presse. Je suis bien placé pour le savoir. Honnêtement, je pense que le classement ne voudra rien dire demain. Avant ce genre de match, je ne sais pas s'il y a un favori. On sait que c'est un match très important pour nous et pour nos supporters. Donc honnêtement, on ne regarde ni le classement, ni la forme du moment dans ce genre de derby. »

Une réaction attendue côté stéphanois

Un discours similaire à celui de son jeune coéquipier Malo Gusto, méfiant avant d’affronter la lanterne rouge du championnat. « Un derby, c'est un derby et l'on sait que Saint-Etienne est souvent présent dans ces matchs, a prévenu le latéral droit sur OLTV. Il ne faut pas penser à tout cela. Il faut penser derby avant tout et la victoire qui est le plus important. Il faut continuer à enchaîner les bonnes performances. C'est cela qui va réussir à nous faire avancer. On se prépare bien, on n'a pas d'inquiétude et on sait que ça va le faire. » Il n’empêche qu’un succès enfoncerait le rival, ce qui représente forcément une motivation supplémentaire.