OL : Les planètes s’alignent, Giroud proche de Lyon ?

Dans : OL.

A six mois de la fin de son contrat à Chelsea, Olivier Giroud devrait quitter la capitale londonienne lors du mercato hivernal afin de retrouver un temps de jeu plus en adéquation avec son statut en Equipe de France.

Ces dernières semaines, de nombreuses écuries européennes ont été associées à l’ancien buteur d’Arsenal dont Lyon, l’Inter Milan, la Juventus Turin ou encore Bordeaux. Dimanche, nous vous révélions sur notre site que la piste Olivier Giroud s’était considérablement refroidie pour le club aquitain, pas en mesure d’offrir à l’international tricolore le salaire « Premier League » dont il bénéficie depuis plusieurs années. Un premier bon point pour Lyon, qui reçoit ce lundi une seconde bonne nouvelle, cette fois en provenance de la Gazzetta dello Sport.

Bordeaux hors course... l'Inter aussi ?

Et pour cause, le média aux pages roses affirme dans son édition du jour que la piste Olivier Giroud se complique également pour l’Inter Milan. En effet, l’actuel dauphin de la Juventus Turin en Série A serait plus proche de recruter Fernando Llorente, lequel serait échangé contre Matteo Politano dans un deal avec Naples. Un échange, s’il venait à se concrétiser, qui ferait totalement les affaires de Lyon puisque le club rhodanien se retrouverait clairement en position de force pour recruter Olivier Giroud. Néanmoins dans ce dossier, l’OL devra se méfier des clubs de milieu de tableau en Premier League tels que Crystal Palace, West Ham ou Everton, toujours à l’affût dans ce dossier.