OL : Les joueurs qui chouinent, Garcia en a sa claque

Dans : OL.

En conférence de presse, Rudi Garcia s'est plaint des joueurs qui exagèrent dans leurs cris sur le terrain dans le but de profiter du huis clos pour influencer l'arbitre.

Le Covid-19 a fortement bouleversé le monde du football. Calendrier modifié, rencontres délocalisées, matchs à huis clos... Cette dernière spécificité offre une perspective totalement différente des matchs à la TV. Si l'absence de supporters rend l'ambiance fade, elle permet néanmoins d'entendre les joueurs échanger entre eux ou encore avec le corps arbitral. Pour Rudi Garcia, une équipe qui communique beaucoup sur le terrain peut avoir l'ascendant sur l'équipe adverse. « Sur le terrain, je pense que si vous jouez une équipe muette, vous prenez vite l'ascendant. Vous vous dîtes, ils ne s'encouragent pas beaucoup, c'est pas une vraie équipe. Nous, on encourage beaucoup, on montre quand c'est bien. Hier j'ai regardé la Champions League, quand il y a de bonnes actions défensives ou offensives de son équipe, on entend tout le banc manifester » a expliqué le coach des Gones.

Garcia tacle les chouineurs

En revanche, ce que le coach de l'OL remet en question, ce sont les comportements de certains joueurs profitant du huis clos pour se montrer excessifs lors qu'ils subissent une faute, tentant parfois d'influencer l'arbitre avec des cris démesurés. « Les joueurs ont compris qu'en hurlant fort quand ils sont touchés, même quand on leur appuie à peine sur la pointe de l'orteil droit, ça pouvait aussi influencer les décisions. Ça c'est pas le bon côté du huis clos. Comme on l'est et comme il faut l'être, il faut toujours garder sa mesure, le respect de l'adversaire » a enchaîné le technicien. Toujours en course pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions grâce à son succès contre Monaco lors de la dernière journée, l'OL détient néanmoins le triste record du nombre de joueurs expulsés cette saison dans les cinq grands championnats européens avec 10 cartons rouges reçus.