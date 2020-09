OL : Les insultes de Thiago Mendes, Lyon s’inflige une polémique

Dans : OL.

En difficulté depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais l’année dernière, Thiago Mendes se retrouve impliqué dans une polémique. D’où sa réponse publiée sur le réseau social Instagram.

Chez les supporters des Gones, la cote de Thiago Mendes ne devrait pas remonter avant un bon moment. Le milieu de terrain, que l’on voyait briller sous les couleurs du LOSC, est subitement devenu méconnaissable depuis sa signature à l’Olympique Lyonnais. Notamment en cause selon certaines rumeurs, une hygiène de vie pas toujours exemplaire… Du coup, la vidéo mise en ligne par le club rhodanien avant le déplacement à Lorient (1-1) dimanche a beaucoup fait parler. Car sur ces images, le Brésilien semble se plaindre d’un employé de l’aéroport qui lui a coupé la route. Impossible d’entendre les mots prononcés, mais beaucoup imaginent facilement des insultes de la part de Thiago Mendes. C’est pourquoi le Lyonnais a tenu à se défendre.

« Dans une vidéo publiée par le club lui-même, seulement les personnes malveillantes avec l'intention de me faire du mal pourraient entendre quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, a réagi l’ancien Lillois sur Instagram. A aucun moment, je n'ai offensé ou dénigré l'image de qui que ce soit. Nous devons avoir du respect les uns pour les autres et je n'en ai jamais manqué, tant dans ma carrière que dans ma vie privée. Je demande plus de prudence avec des évaluations erronées et de ne pas divulguer des informations lorsque vous n'êtes pas sûrs. Je vous remercie. » D’autant que l’OL n’a pas besoin de ce genre de polémiques en ce moment…