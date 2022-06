OL : Les Anglais devancés, Malacia va signer !

En concurrence avec Manchester United et Newcastle, l’Olympique Lyonnais a pris un avantage décisif pour Tyrell Malacia. Le club rhodanien a en effet trouvé un accord avec le Feyenoord Rotterdam pour le transfert du latéral gauche.

Après l’attaquant Alexandre Lacazette et le jeune milieu Johann Lepenant, l’Olympique Lyonnais devrait bientôt accueillir sa troisième recrue de l’été. Sauf nouveau revirement de situation, Tyrell Malacia va lui aussi rejoindre les Gones dans les prochains jours. Le journaliste Fabrizio Romano annonce un accord avec le Feyenoord Rotterdam à hauteur de 15 millions d’euros. Quelques détails doivent encore être réglés mais notre confrère italien assure que l’Olympique Lyonnais finalise actuellement le transfert du latéral gauche.

Excl: OL are closing on deal to sign left back Tyrell Malacia. Agreement in place with Feyenoord for €15m fee, club sources confirm - so final details now discussed to complete move. 🚨🔴🔵 #OL



English club were also in the race but Malacia wants to work under Dutch coach Bosz.