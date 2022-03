OL : Léo Dubois sort le gros match et le geste polémique

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Décisif dans la qualification de l'OL face à Porto, Léo Dubois a célébré son bon match par un geste qui a fait réagir les supporters.

Après son cataclysme à domicile face au Stade Rennais, l’Olympique Lyonnais était attendu au tournant contre le FC Porto ce jeudi soir. Les joueurs de Peter Bosz ont effectué une rencontre pleine, même si cela n’a pas été aussi maitrisé que lors du match aller. Ce résultat nul 1-1 suffit toutefois à Lyon pour continuer sa route, et rêver d’un parcours lointain dans cette épreuve. Il faudra pour cela que l’OL s’appuie sur ses joueurs forts, comme ce fut le cas ce jeudi avec Lucas Paqueta. Et la bonne surprise est venue de Léo Dubois, tout de suite dans le match avec sa belle passe décisive pour Moussa Dembélé, et ensuite plutôt inspiré offensivement. De quoi enrayer sa mauvaise passe actuelle, et provoquer même un petit soulagement auprès de ses partenaires qui savent que le capitaine lyonnais a été énormément critiqué ces derniers temps, se trouvant même la cible de ses propres supporters. Surtout que, dans la même journée de ce jeudi, l’ancien nantais a perdu sa place en équipe de France, où Didier Deschamps lui a préféré Jonathan Clauss. En attendant, Léo Dubois a répondu sur le terrain et ses coéquipiers n’ont pas manqué de le souligner.

Une action décisive ne rachète pas tout

@OL @vincentduluc formidable prestation des 54500 spectateurs et de notre équipe Bravo au capitaine Léo , tous les 22 joueurs , à Moussa le buteur ,Peter et ses adjoints : l’oL avec sa 12eme qualification en 1/4de finale Uefa est le 2 ème club français juste derrière le Psg 👍👍 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) March 17, 2022

« Il a fait un grand match. Nous sommes tous contents pour lui ce soir », a lâché son compère de l’aile droite Romain Faivre, avant que Peter Bosz ne souligne lui aussi la belle prestation de son défenseur. « Il a bien joué. Sa passe décisive pour Moussa Dembélé était extraordinaire de l'extérieur du pied. Sa performance était de très haut niveau aujourd’hui », a souligné l’entraineur de l’OL, ravi de voir cette réponse de Léo Dubois aux critiques. En revanche, s’il y a une réponse qui est passée moins facilement, c’est le geste du capitaine lyonnais envers le public après sa passe décisive. Dans la mêlée festive, Dubois a en effet fait comprendre aux supporters qu’ils feraient mieux de se taire, en mettant un doigt sur la bouche. Forcément, dans le public mais surtout sur les réseaux sociaux, les sympathisants lyonnais n’ont pas aimé. Si certains se sont montrés compréhensifs, soulignant que Dubois avait le droit aussi de réagir après des mois de critiques, le geste reste indigne pour un capitaine pour beaucoup. « Dubois qui fait "chut" alors que c'est sa première bonne action de football depuis des mois, bravo capitaine, c'est comme ça qu'on fait pour reconquérir les coeurs lol », « Dubois fait une sublime passe décisive mais le signe avec le doit sur la bouche c'est comique alors que c'est sa première bonne action depuis des mois », a notamment récolté un Léo Dubois qui va devoir enchainer plus de match comme celui-ci pour regagner les coeurs de ses supporters.