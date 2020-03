OL : Léo Dubois, ce Lyonnais qui fonce vers l'Euro 2020

Dans : OL.

De retour de blessure, Léo Dubois enchaine les gros matchs et semble parti pour effectuer une fin de saison en trombe. Avec un billet à l’Euro en récompense ?

A l’approche de l’Euro, l’équipe de France fait peur en tant que championne du monde en titre, mais la formation de Didier Deschamps a tout de même des faiblesses assez criantes. Sur les côtés de sa défense, les éléments positifs se font rares. A droite, Benjamin Pavard n’a jamais été très à l’aise même s’il avait rempli sa mission au Mondial. Derrière, Djibril Sidibé revient bien, mais Léo Dubois est en train de mettre tout le monde d’accord. A l’OL tout d’abord où il a fait voler en éclats la concurrence avec Rafael et Kenny Tête grâce à sa forme physique déjà retrouvée et son apport offensif. Chez les Bleus ensuite, tant il semble impossible pour Didier Deschamps de ne pas l’appeler pour le rassemblement du mois de mars.



Le Parisien affirme en effet que le staff tricolore a apprécié ses performances contre la Juventus et Saint-Etienne, et voit en lui un joueur qui peut apporter aux Tricolores dans les mois à venir. A 25 ans, l’ancien nantais a clairement une chance à saisir, d’autant que sa fraicheur en raison de sa longue blessure pourrait aussi faire du bien à un groupe France qui tire quand même la langue au niveau des problèmes physiques rencontrés par ses cadres. Et ce n’est pas sa performance face au PSG, où il a tout de même tenu en respect Neymar sur plusieurs actions, tout en se projetant offensivement, qui va faire changer d’avis un Didier Deschamps qui n’a pas un choix pléthorique à ce poste.