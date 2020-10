OL : Le virus frappe Lyon, Jean-Michel Aulas a une explication

Dans : OL.

C’est pour le moment avec une équipe très diminuée que l’Olympique Lyonnais se prépare à affronter Strasbourg en Ligue 1 ce week-end. Plusieurs joueurs de l’effectif sont touchés par le Covid-19, même si le club rhodanien a décidé de privilégier le secret médical, et n’a pas annoncé les cas positifs au sein de son club. Ce sont les fédérations nationales qui ont ainsi fait savoir que Léo Dubois, Maxence Caqueret et Anthony Lopes étaient touchés par exemple. Rien ne dit que d’autres joueurs de l’équipe pro ne sont pas également touchés. L’occasion pour Jean-Michel Aulas de placer une petite précision sur la situation actuelle.

« L'Olympique lyonnais est touché mais comme toutes les équipes. On constate que souvent nos joueurs qui partent en sélections reviennent avec la Covid-19 », a annoncé le président de l’OL, pour qui les rassemblements internationaux rapportent toujours leur lot de contamination. Impossible de faire un lien direct en tout cas, surtout que Lyon fait partie, comme Paris, Lille ou Marseille, des métropoles françaises très touchées par la contamination, et qui vont devoir désormais respecter un couvre-feu. En tout cas, sauf si tous les gardiens professionnels de l’effectif étaient touchés, l’OL devra bien se rendre à Strasbourg et disputer un match important dans le but de remonter la pente sans plusieurs de ses joueurs. Une situation qui touche l’ensemble du club lyonnais, puisque des cas ont aussi été détectés chez les jeunes, en U19 notamment, et chez les féminines, y compris chez les encadrants.