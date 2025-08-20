OL ‍: Le transfert de Malick Fofana s'écroule

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Attaqué pour Malick Fofana, l'Olympique Lyonnais voit le principal candidat à sa venue renoncer à la signature de l'ailier belge.

Avec des moyens limités et encore quelques joueurs à très forte valeur marchande dans l’effectif, l’Olympique Lyonnais risque de trembler jusqu’à la fin du mercato. Par le passé, l’OL était plutôt offensif dans les derniers jours du marché des transferts pour réaliser quelques coups. Désormais, l’idée est de ne pas perdre d'élément majeur. Car même si l’opération financière devrait être juteuse, voir un Georges Miktaudaze ou un Malick Fofana s’en aller dans les derniers jours du mois d’août serait un terrible coup dur sportif. Concernant le Géorgien, sa volonté est à priori de s’imposer à tout prix comme l’avant-centre capable de mener l’OL cette saison, et il a déjà refusé plusieurs offres, en France comme à l’étranger.

Liverpool et Chiesa, retour de flamme

Pour Malick Fofana, la Premier League pourrait frapper un gros coup en s’offrant le jeune ailier lyonnais. Ce dernier a fait l’objet d’une offre d’Everton, mais sans vraiment envisager d’aller chez les Toffees pour jouer le ventre mou en Angleterre. En revanche, une formation de Liverpool très ambitieuse et dépensière, et qui apprécie beaucoup le profil du Belge, voilà qui pourrait changer la donne. Mais selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, la menace Reds est écartée pour le moment. En effet, Arne Slot apprécie le début de saison de Federico Chiesa, qui a enfin ouvert son compteur avec le club de la Mersey en Premier League, et qui semble désormais faire partie du projet du LFC pour cette saison.

🔴🦅🇮🇹 Arne Slot’s now strongly considering that Federico Chiesa should stay in Liverpool Football Club. Player’s happy and wants to be part of #LFC project this season.



🇧🇪 By extension, that news signifies that Malick Fofana’s deal to Anfield become unlikely… 🔁 #OL #mercato pic.twitter.com/ZBtLqiyXWv — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 19, 2025

L’informateur explique donc que, sauf retournement de situation dans les deux prochaines semaines, ce qui est toujours possible en période de mercato, l’intérêt pour Malick Fofana n’est plus avéré. De quoi laisser l’OL tranquille, alors qu’une offre copieuse de Liverpool était tout de même redoutée du côté lyonnais. D’autres clubs apprécient le profil de Fofana, mais le principal candidat à sa venue vient de laisser sa place, qui peut permettre aux supporters rhodaniens de souffler pour quelque temps.