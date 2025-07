OL ‍: Le transfert de Fofana au Bayern s'écroule

Le Bayern Munich a passé la seconde et s’apprête à s’offrir l’ailier de Liverpool Luis Diaz. Le Colombien de 28 ans va quitter les bords de la Mersey pour signer en Bavière. Une arrivée qui va refroidir indirectement l’Olympique Lyonnais. Malick Fofana était le plan B du champion d’Allemagne en cas d’échec de Diaz.

Malick Fofana ne devrait vraisemblablement pas signer du côté du Bayern Munich. Le feu follet belge de l’Olympique Lyonnais était le plan B du club bavarois en cas d’échec du transfert de Luis Diaz. Mais ces dernières heures, la presse européenne a dévoilé que l’ailier de Liverpool va quitter l’Angleterre pour rejoindre le champion d’Allemagne. Un deal évalué à 75 millions d’euros avec un contrat pour l’international colombien (63 sélections, 18 buts) portant jusqu’en 2030. L’ancien joueur de Porto aura un salaire à 14 millions d’euros à l’année. De son côté Malick Fofana voit ses chances de signer en Bavière réduite. Le joueur de l'OL était le plan B du Bayern.

