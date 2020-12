OL : Le titre et rien d’autre, l’objectif de Lyon est limpide

Dans : OL.

Bénéficiant d’un calendrier allégé en raison de son absence en coupe d’Europe, l’OL est un sérieux candidat au podium cette saison.

Virtuellement troisième de Ligue 1 en attendant les matchs en retard de Marseille, la formation de Rudi Garcia ambitionne très clairement de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. C’est l’objectif qui a été officiellement fixé au coach rhodanien par Juninho et Jean-Michel Aulas. Mais aux yeux de Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC et interrogé par OL-TV, il est clair que les coéquipiers de Memphis Depay peuvent rêver encore plus grand. L’animateur de « Top of the Foot » explique notamment que selon lui, l’Olympique Lyonnais est suffisamment armé pour titiller le PSG dans la course pour le titre.

« Les supporters ont raison de s’enflammer. Après la défaite face à Munich, Marcelo m’a dit qu’ils devaient aller titiller le PSG. Houssem Aouar a les mêmes ambitions. Pour moi Lyon est la 2ème équipe française derrière le PSG, on parle beaucoup du LOSC mais la qualité intrinsèque du 11 titulaire est incroyable. Avec 1 seul match par semaine tu dois prétendre aux plus hautes ambitions, sur la longueur la seule chose qui peut stopper l’OL c’est la régularité face à des plus petites équipes. Pour mettre en danger le PSG, l’OL est le mieux placé » a jugé Mohamed Bouhafsi, persuadé que l’Olympique Lyonnais a l’effectif suffisant pour menacer le Paris Saint-Germain dans la course au titre en Ligue 1. Il n’y a qu’à voir le banc de Lyon contre Reims dimanche au Groupama Stadium (3-0) pour s’en convaincre. Des joueurs tels que Dembélé, De Sciglio, Cherki, Caqueret ou encore Diomande et Jean Lucas ont pris place sur le banc tandis qu'Aouar n'était pas retenu. Un effectif de luxe pour ne jouer qu’une seule et unique compétition…