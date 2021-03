OL : Le sale coup de Lyon fait enrager le Togo

Dans : OL.

Grâce au règlement de la FIFA, l’Olympique Lyonnais peut s’opposer au départ de son gardien Malcolm Barcola chez les Eperviers. De quoi provoquer la colère du Togo et de son sélectionneur français Claude Le Roy !

La prochaine trêve internationale risque de créer pas mal de tensions. Et pour cause, le règlement de la FIFA autorise les clubs à ne pas libérer leurs joueurs si la période d’isolement à leur retour atteint au moins cinq jours. Cette mesure concernera notamment la France puisque toute personne revenant d’un pays hors Union européenne devra s’isoler pendant sept jours. C’est pourquoi l’Olympique Lyonnais a prévenu le Togo que le gardien Malcolm Barcola (21 ans) serait retenu, alors que la saison de N2 a été arrêtée et que le portier n’a joué que trois matchs en 2020-2021… Une décision incompréhensible pour le sélectionneur des Eperviers Claude Le Roy, en colère contre le club rhodanien !

« Pour Barcola, c'est une respiration, ça va lui faire du bien et on le bloque ! Lyon refuse pour un règlement incroyable, s’est plaint le Français contacté par L’Equipe. L'OL devrait être content qu'il aille avec son pays. Ça lui aurait donné un peu de temps de jeu, ça l'aurait aidé. Mais on préfère l'en empêcher ! Il faut savoir qu'ici, le nombre de morts du Covid est en gros de 1 pour 100000 (88 morts pour près de 8 millions d'habitants) contre plus d'un 1 pour 1000 en France (88000 morts environ sur 67 millions d'habitants), soit cent fois moins. Donc si le pays est hors-UE, que lorsqu'on en revient il faut plus de 5 jours de confinement, il y a la possibilité de refuser d'y envoyer les joueurs ? Ça va tuer les éliminatoires partout. Comment un comité exécutif de la FIFA peut accepter ça ? » Même s’il ne s’est pas exprimé, on peut aussi imaginer la déception de Barcola, troisième gardien de l'OL.