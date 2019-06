OL : Le salaire de Ndombele explose d'un coup à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Equipe de France.

Titulaire avec l’Equipe de France face à la Bolivie dimanche soir, Tanguy Ndombele a livré une prestation solide au côté de Paul Pogba.

A n’en pas douter, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est désormais bien installé dans le groupe de Didier Deschamps, et devrait enchaîner les sélections. Pour Jean-Michel Aulas, c’est surtout le cap de la 5e sélection, atteinte par Tanguy Ndombele dimanche soir, qui était importante. Et pour cause, le média Sportune informe que grâce à ce cap international passé par l’ancien Amiénois, le salaire de ce dernier va considérablement augmenter à Lyon.

« Avec cette 5e sélection, Ndombele voit de fait son salaire progresser de 220 000 euros bruts mensuels estimés, à 300 000 euros bruts mensuels désormais. L’ancien amiénois devient ainsi l’égal financier ou presque de Nabil Fekir ou Moussa Dembélé dans le vestiaire des Gones » explique le média toujours bien informé sur les salaires des joueurs de Ligue 1, s’appuyant également sur quelques informations distillées par le journal L’Equipe il y a quelques semaines. Reste maintenant à voir si Jean-Michel Aulas aura à supporter longtemps le nouveau salaire de Tanguy Ndombele, le milieu de l’OL étant clairement sur le départ au mercato.