OL : Le rêve XXL, Lyon et le coup Thiago Silva

Désireux de recruter un défenseur central capable d’être un leader et d’apporter de la sérénité à ce poste clé, l’Olympique Lyonnais a étudié de nombreux profils.

Celui de Mamadou Sakho est l’exemple parfait de ce que recherche la cellule de recrutement lyonnaise. Cette dernière a dressé une liste des joueurs capables de remplir cette fonction, et de permettre à l’OL de rivaliser avec les meilleurs en France pour retrouver le podium. Et ce dimanche, L’Equipe dévoile une information assez épatante, puisque, dans la liste dressée, le profil de Thiago Silva a été étudié. Le défenseur central coche en effet beaucoup de cases avec son expérience, sa connaissance de la Ligue 1, son niveau encore parfaitement acceptable pour une équipe de haut de tableau, et son statut de joueur libre. Mais l’économie réalisée pour son arrivée sans transfert aurait tout simplement volé en éclats avec les dépenses réalisées pour le rémunérer. L’OL a néanmoins étudié la faisabilité d’une telle transaction. Cela a été vite vu.

Le Brésilien touche en effet 1,5 ME… par mois au PSG, et même si chacun aurait pu faire un effort pour boucler l’opération, cela serait allé beaucoup trop haut pour l’OL. Cela peut se comprendre, surtout que le vestiaire aurait pris une claque en voyant que Thiago Silva, aussi prestigieux soit-il, venait à être rémunéré le double ou le triple que les autres joueurs. Résultat, la piste a été abandonnée assez facilement, même si cela démontre, comme avec Diego Godin, que Lyon ne s’interdit rien en ce qui concerne ce recrutement jugé comme prioritaire.