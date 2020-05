OL : Le rêve d’Aulas explose, le foot c’est terminé

Dans : OL.

Seul contre tous, Jean-Michel Aulas tente par tous les moyens possibles d’obtenir la reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

Le président rhodanien espère à travers une possible reprise de la Ligue 1 accrocher une place européenne et permettre à son équipe de reprendre le rythme de la compétition dans l’optique de la Ligue des Champions, qui doit se disputer en août prochain. Mais selon toute vraisemblance, il n’y a plus beaucoup d’espoir pour Jean-Michel Aulas. C’est tout du moins ce qu’estime Didier Roustan, lequel a indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que le président rhodanien devenait par ailleurs inaudible à force de se répéter sur Twitter même si dans le fond, le consultant ne donne pas forcément tort à « JMA »…

« Pour la France, le foot c’est terminé »

« Aulas, c’est impossible de ne pas l’entendre. Car quand il sort par la porte, il rentre par la fenêtre… Donc on est obligé d’écouter Aulas. Il a toujours du bon sens. Il vendrait des frigos aux esquimaux. Après, on peut être d’accord ou pas avec lui. Mais ça va, on a compris. S’il a un souci, il faut qu’il s’adresse aux politiques qui ont fait ce choix d’arrêter le championnat. Si les hommes politiques ont été influencés par certains présidents, qui voulaient se faire Aulas, il doit faire son enquête… Mais là, il continue de s’agiter. Pour quoi ? Pour avoir des éléments pour ses recours ? Mais force est de constater que pour la France, le foot, c’est terminé. Il va brûler un cierge pour que la reprise du foot européen se passe bien. Mais tout est différent avec les autres pays. En Allemagne, il y a trois fois moins de morts qu’en France. La Bundesliga a repris, mais on verra dans un mois… Peut-être que ce sera un succès absolu d’ailleurs. Mais le problème avec Aulas, c’est qu’il défend à 100 % son club, mais pas la majorité du foot français… Donc à un moment, ça devient inaudible. Même si sur le fond, on peut l’écouter » a confié le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. L’espoir fait néanmoins vivre pour Jean-Michel Aulas, pas du genre à lâcher le morceau si facilement…