OL : Aulas a une nouvelle cible, le Conseil Scientifique !

Dans : OL.

Depuis plus d’une semaine, Jean-Michel Aulas ne cesse de s’agiter afin d’obtenir la reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1.

En l’espace de seulement quelques jours, le président de l’Olympique Lyonnais s’est adressé à la ministre des Sports Roxana Maracineanu ou encore aux députés. Mais ce mardi, Jean-Michel Aulas s’est attaqué pour la première fois au Conseil Scientifique qui conseille Emmanuel Macron et Edouard Philippe depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 sur le territoire français. Et pour cause, une information en particulier a retenu l’attention de Jean-Michel Aulas, le feu vert de ce fameux Conseil Scientifique pour le déroulement du deuxième tour des municipales au mois de juin prochain. Pour le patron des Gones, il est clair qu’organiser une fin de saison à huis clos est bien moins risqué que de faire déplacer des milliers de Français aux urnes. Il fallait donc s’engouffrer dans la brèche…

« Que pense le conseil scientifique de la reprise des activités football ? C’est sûrement moins difficile moins dangereux à organiser que les municipales ? #footmaudit » a publié le président de l’Olympique Lyonnais sur son compte Twitter. Sans manquer au passage d’identifier quelques journalistes influents, susceptibles de faire passer le message auprès de Jean-François Delfraissy et des autres membres de ce Conseil Scientifique par ailleurs régulièrement critiqué par les Français pour la gestion de la crise. Reste maintenant à voir si les médecins chargés de conseiller le président Macron sur tous les sujets relatifs à la crise sanitaire auront à donner leur avis sur une éventuelle reprise de la Ligue 1. Cela paraît tout de même peu probable, la fin de la saison ayant officiellement été sifflée et les clubs n’ayant toujours pas repris les entraînements, ne serait-ce qu’individuels.