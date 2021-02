OL : Le Real ne gâchera pas le retour de Benzema à Lyon

Dans : OL.

Dans l’émission « Comme Jamais » diffusée vendredi sur RMC, Jean-Michel Aulas a ouvert la porte à un retour de Karim Benzema à Lyon.

Le président de l’Olympique Lyonnais a toutefois posé ses conditions au retour de Karim Benzema dans la capitale des Gaules. Pour « JMA », hors de question que l’attaquant du Real Madrid débarque à Lyon en préretraite dans trois ou quatre ans. « Il ne faut pas que ça arrive trop tard. Pourquoi pas. Tout dépend, je pense, des résultats de Madrid » expliquait Jean-Michel Aulas. Et si le rêve de tout le peuple lyonnais aboutissait dès cet été ? Pour l’heure, un transfert de Karim Benzema à l’OL n’est pas encore d’actualité mais il pourrait le devenir selon Todo Fichajes, qui croit savoir que l’international tricolore n’est pas totalement contre l’idée de revenir au sein de son club formateur dès le mois de juin 2021.

Il s’agirait bien sûr d’une énorme surprise, mais le média espagnol est certain que Karim Benzema aurait bien du mal à refuser une proposition de Jean-Michel Aulas au mercato estival. De plus, un élément absolument déterminant apparaît au grand jour : la position du Real Madrid dans ce dossier. Très classe, le club merengue ne retiendra pas de force Karim Benzema, si le Français venait à demander son départ dans les semaines à venir. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Karim Benzema pourrait donc quitter la capitale espagnole contre une indemnité de transfert relativement faible. Reste maintenant à voir si l’Olympique Lyonnais, qui va sans doute perdre Memphis Depay à l’issue de la saison, fera le choix de foncer sur Karim Benzema pour se consoler et combler la perte très préjudiciable de l’international néerlandais.