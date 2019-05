OL : Le Real à Lyon pour Ferland Mendy, l’opération est lancée

Dans : OL, Liga, Mercato.

Même s’il fait entièrement confiance à son cadre Marcelo, Zinédine Zidane sait que le Brésilien a besoin d’un sérieux concurrent pour éviter de s’endormir.

Et apparemment, ce deuxième homme ne sera pas Sergio Reguilon, que l’entraîneur du Real Madrid préfère envoyer en prêt. Selon les informations de Marca, le Français a bien demandé la signature de Ferland Mendy (23 ans). Le club madrilène s’est donc lancé sur ce dossier, raconte le quotidien madrilène, qui évoque un voyage du directeur général José Angel Sanchez avec le responsable du recrutement Juni Calafat à Lyon.

Les deux dirigeants espagnols ont effectivement rencontré leurs homologues tricolores pour débuter les négociations. De quoi ravir le latéral gauche. Quant au club rhodanien, ce serait plus compliqué. Si la direction espère récupérer 45 M€ sur ce transfert, elle tenterait néanmoins de temporiser. En cause, l’incertitude sur une éventuelle qualification en Ligue des Champions et concernant le futur entraîneur. Mais toujours selon le média espagnol, cela ne devrait pas empêcher le départ de Mendy, très convoité avant le mercato estival.