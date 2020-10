OL : Le PSG répond à la Juve dans le dossier Aouar

Dans : OL.

Resté à l’Olympique Lyonnais malgré des envies d’ailleurs lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar quittera forcément son club formateur un jour ou l’autre.

L’été dernier, les planètes ne se sont pas alignées pour un transfert d’Houssem Aouar. Il faut dire qu’entre la crise du Covid-19, les demandes assez élevées de Jean-Michel Aulas et les grandes ambitions de l'international français, personne n’a trouvé son compte dans un départ à Arsenal, à la Juventus, au Paris Saint-Germain ou à Manchester City. Mais en 2021, la donne sera sûrement différente. Même si son OL venait à retrouver la Ligue des Champions, le milieu de terrain ne tentera pas de faire l’année de trop. Et dans quelques mois, il sera donc l’heure du grand envol pour Aouar. À 22 ans, et alors qu’il espère participer à l’Euro 2021 avec les Bleus, le Gone va bientôt arriver à un tournant dans sa carrière. Et son avenir se situera dans un grand club européen.

Car selon les informations de Tuttosport, la Juve va revenir à la charge pour Aouar dans les mois à venir pour tenter de sécuriser le transfert du cadre de Rudi Garcia. Mais le club italien va devoir la jouer fine, vu que le PSG reste à l’affût dans ce dossier estimé à 50 millions d’euros, comme plusieurs clubs anglais. Avec tout cet engouement, Aouar n’aura donc que l’embarras du choix. Sous contrat jusqu’en 2023 à Lyon, le milieu relayeur a donc le temps de se préparer pour son départ. Mais avant cela, il souhaite finir son aventure avec l’OL sur une bonne note avec un podium final en Ligue 1, et pourquoi pas avec un trophée en poche, avec la Coupe de France…