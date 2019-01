OL : Le PSG éliminé, un double coup dur pour Lyon

Dans : OL, PSG, Coupe de la Ligue.

Battu à domicile par Strasbourg (1-2) mardi en Coupe de la Ligue, l’Olympique Lyonnais a du mal à digérer son élimination.

Les hommes de Bruno Genesio ont largement dominé la rencontre, comme le prouvent les trois frappes sur les poteaux ainsi que le penalty raté par Nabil Fekir. Et comme si cela ne suffisait pas, la défaite surprise du Paris Saint-Germain face à Guingamp (1-2) ajoute un supplément de frustration, le trophée étant plus facile à atteindre en l’absence de l’ogre parisien.

Un premier coup dur pour les Lyonnais, en quête d’un titre cette saison. Et peut-être même un deuxième selon Hervé Penot, qui annonce un PSG intouchable en Coupe de France. « L'OL a certainement été la meilleure équipe des quarts de finale. Jean-Michel Aulas rêvait d’une coupe et sans le PSG, ça aurait peut-être été la bonne année. Car pour la Coupe de France, Paris voudra se venger. Ce sera encore plus dur... », a prévenu le journaliste de L’Equipe, qui n’imagine pas le champion de France se rater dans l’autre coupe nationale.