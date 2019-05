OL : Le prix de Ferland Mendy enfin connu

Dans : OL, Mercato, Liga.

Il n’était pas forcément le départ le plus attendu à l’Olympique Lyonnais, mais Ferland Mendy est bien parti pour rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours.

L’accord entre le joueur et le club espagnol a été trouvé, et les deux formations finalisent les derniers détails d’un transfert qui pourrait être annoncé au début du mois de juin, à l’ouverture du marché. Voilà qui va forcer l’OL à trouver un joueur de gros calibre à ce poste, sachant que l’ancien havrais avait littéralement explosé cette saison. En tout cas, le club rhodanien aura les moyens pour le faire puisque différentes sources européennes sont formelles et concordantes, la Maison Blanche déboursera 40 ME pour s’offrir le jeune défenseur désiré par Zinedine Zidane.

A cela s’ajoute divers bonus permettant de potentiellement faire grimper le prix jusqu'à 50 ME, en fonction des réussites personnelles et collectives de Mendy au Real dans les années de son contrat. Libre ensuite à chacun de débattre pour savoir si l’international français a été « bien vendu » ou pas à ce montant-là, mais il n’en reste pas moins que l’opération comptable demeure excellente, le joueur ayant été acheté pour 6 ME bonus compris au Havre en 2017. Une trouvaille signée Florian Maurice.