OL : Le plan secret d'Aulas pour Dembélé dévoilé au grand jour

Dans : OL.

Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Moussa Dembélé est désormais un remplaçant aux yeux de Rudi Garcia.

En effet, l’entraîneur lyonnais a trouvé son onze-type depuis quelques semaines, avec un trio d’attaque composé de Depay, Toko-Ekambi et Kadewere. Le divorce semble plus que jamais consommé entre l’OL et Moussa Dembélé, comme le prouvent certaines scènes en marge du derby face à Saint-Etienne, dimanche soir. Titularisé par Rudi Garcia, l’ancien attaquant du Celtic Glasgow est directement rentré aux vestiaires au moment de son remplacement. Frustré en raison de ses deux buts refusés pour cause de hors-jeu, le Français de 24 ans semble clairement hors du coup. En ce sens, un départ lors du prochain mercato d’été ne fait guère de doute.

A moins que l’Olympique Lyonnais ne trouve une porte de sortie à Moussa Dembélé dès le mois de janvier. C’est la tendance de ces derniers jours, selon les informations de Simone Rovera, le spécialiste du mercato pour Téléfoot. En cette fin de semaine, le journaliste a fait savoir que l’OL était très intéressé par la perspective de prêter Moussa Dembélé sans option d’achat au mois de janvier, afin que ce dernier reprenne de la valeur dans l’optique d’une vente définitive cet été. Un plan malin de la part de Jean-Michel Aulas, que Moussa Dembélé doit cependant valider. Car s’il serait sans doute plus bénéfique pour lui de quitter Lyon au vu des choix de Rudi Garcia, l’ex-international espoirs français n’acceptera peut-être pas d’être baladé dans plusieurs clubs en l’espace de quelques mois. De toute évidence, les négociations continueront d’ici à Noël, mais l’OL a bon espoir de trouver une solution satisfaisante pour Moussa Dembélé. Ces dernières semaines, le nom du Lyonnais a été associé à Manchester United, mais plus encore à West Ham en Angleterre.