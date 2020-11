OL : West Ham prêt à une offre XXL pour Moussa Dembélé !

Dans : OL.

Le départ de Moussa Dembélé avait été évoqué lors du mercato d'été sans que cela ne se concrétise. Mais la presse anglaise annonce que West Ham va revenir à la charge pour l'attaquant de Lyon.

Moussa Dembélé connaît un début de saison très mitigé avec l’Olympique Lyonnais, l’attaquant français ne trouvant plus le chemin des filets lors de ses apparitions sous le maillot de l’OL. Tandis que Rudi Garcia mise sur le trio Toko- Ekambi-Depay-Kadewere, Moussa Dembélé pourrait avoir le désir de changer d’air. Et si le transfert du joueur recruté au Celtic en 2018 pour 22ME semblait possible lors du dernier marché des transferts, cela ne s’est pas concrétisé, alors même qu'un club comme Manchester United avait été évoqué. Cependant, selon le Sun, Jean-Michel Aulas et Juninho seraient prêts à vendre celui qui a encore deux ans et demi de contrat avec Lyon. Mais l’OL veut beaucoup d’argent et les candidats sont rares.

Cependant, le tabloïd anglais annonce ce dimanche que West Ham va faire une offre de 33ME et des bonus capable de convenir aux dirigeants lyonnais. Le coach du club londonien, David Moyes, apprécie énormément Moussa Dembélé dont il connaît les qualités, et les Hammers seraient en quête d’un profil similaire à celui de l’attaquant français. L'Olympique Lyonnais va donc devoir trancher concernant l'avenir de l'attaquant, même s'il est évident que financièrement ce chèque anglais permettra à l'OL de mieux respirer. Du côté de Moussa Dembélé, on sait déjà qu'un départ ne sera pas refusé, le joueur de 24 ans ne souhaitant pas passer toute la saison sur le banc de touche.