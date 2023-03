OL : Le miracle Laurent Blanc repoussé d'un an

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dixième de Ligue 1, l’OL fait preuve d’une irrégularité criante depuis le début de la saison, ce qui lui empêche de nourrir des ambitions en championnat.

Capable de fulgurances et de matchs très aboutis comme contre Lille en Coupe de France ou face à Lens quelques jours plus tard en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est aussi capable de chuter à Auxerre ou de concéder un match nul sans saveurs face à Nantes à domicile. Irrégulier au possible, l’OL n’avance pas dans ce championnat et reste englué dans le ventre mou à la 10e place. Le club rhodanien a désormais l’esprit tourné vers la Coupe de France, ultime moyen pour les Gones d’accrocher une qualification européenne. Mais à l’avenir, il faudra se poser les bonnes questions à Lyon pour savoir quels sont les problèmes qui empêchent ainsi l’équipe de progresser. Des premières critiques ont récemment été émises à l’encontre de Laurent Blanc de la part de certains supporters. Mais pour Jimmy Briand, consultant pour Prime Video et qui passe actuellement ses diplômes d’entraîneur, il n’est pas possible que le problème vienne de l’ancien coach du Paris Saint-Germain.

Laurent Blanc est le coach parfait pour l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Au contraire, l’ex-buteur de l’OL et des Girondins de Bordeaux a estimé dans une interview accordée à RMC que Laurent Blanc était le coach parfait pour l’Olympique Lyonnais. « Les difficultés sont difficiles à exprimer. Ça dure maintenant depuis quelques saisons. Mais avec Laurent Blanc, je pense qu’ils ont le coach idéal. Il est arrivé en cours de saison et c’est compliqué de changer les choses dans ces conditions. Mais j’ai beaucoup d’espoir sur eux pour la saison prochaine, quand l'entraîneur aura monté son effectif et mis en place ses principes de jeu dès le départ. Je suis optimiste pour le futur de l’OL » a analysé Jimmy Briand, convaincu que Laurent Blanc va faire progresser ce groupe sur le long terme. Cela tombe bien, Jean-Michel Aulas a officiellement conforté l’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais dans l’optique de la saison prochaine. Laurent Blanc aura donc l’occasion de travailler sur le long terme avec les jeunes qu’il tente actuellement de faire progresser à l’OL, de Lukeba à Cherki en passant par Barcola ou encore Diomandé. Mais l’an prochain, Laurent Blanc n’aura plus d’excuses et devra obtenir de meilleurs résultats sans quoi il n’échappera plus aux critiques.