OL : Le mercato n’est pas fini, une surprise d’ici lundi !

Dans : OL.

Surpeuplement au milieu de terrain à Lyon, et une opération pourrait donc se finaliser dans les prochaines heures.

Si en France, le marché des transferts a fermé ses portes, la donne est différente dans d’autres pays. En Amérique du Sud, aux Etats-Unis ou en Chine, les dates ne sont pas les mêmes, et cela vaut aussi pour quelques pays européens. C’est le cas de la Suisse notamment, dont l’un de ses clubs est en train de tenter une belle opération. Non loin de la frontière, Lyon cherche en effet à se séparer de Jean Lucas. Poussé dehors, il a refusé des offres de prêt en France, à Bordeaux notamment, puis à l’étranger lors de la dernière journée du mercato (Porto, Parme). Le Brésilien compte bien s’imposer à l’OL, où il se sent bien malgré un temps de jeu réduit. Mais Rudi Garcia ne compte visiblement pas sur lui, et le fait qu’aucun départ majeur n’ait eu lieu dans son secteur de jeu le laisse envisager une saison blanche ou presque.

Résultat, un départ express est toujours à l’étude. Si des clubs brésiliens se proposent de le récupérer, une solution plus immédiate est envisagée selon Gilles Favard. L’informateur affirme que le FC Bâle, qui n’aura pas de Coupe d’Europe cette saison après son élimination par le CSKA Sofia en Europa League, cherche à finaliser le prêt de Jean Lucas d’ici à lundi, date de la fermeture du marché des transferts. Un départ qui pourrait surprendre même s’il garantirait au Brésilien un temps de jeu supérieur à ce qui l’attend à l’OL. Une preuve en toute cas que le staff lyonnais ne compte pas sur le joueur recruté il y a un an par Juninho.