OL : Jean Lucas vendu en novembre, stupeur à Lyon ?

Dans : OL.

En manque de temps de jeu depuis sa signature à Lyon il y a un an, Jean Lucas a pris la décision de ne pas bouger au mercato.

Le milieu de terrain brésilien de 22 ans disposait d’offres en France, notamment sous la forme de prêt. Les Girondins de Bordeaux ont manifesté leur intérêt, au même titre que le Stade Brestois et le FC Nantes. Mais pour Jean Lucas, recrue made in Juninho du mercato estival de 2019, il était évident de rester à Lyon afin de tenter de s’imposer. Cela ne sera pas une mince affaire dans la mesure où l’OL a recruté Lucas Paqueta en provenance du Milan AC, un concurrent de plus au milieu de terrain, où Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret sont installés tandis que Thiago Mendes revient en forme.

C’est ainsi qu’à en croire les informations de Foot Mercato, l’avenir de Jean Lucas pourrait être brutalement chamboulé dans les semaines à venir. Le média croit savoir que l’Atlético Mineiro, dont l’entraîneur n’est autre que son ancien coach Jorge Sampaoli, est très intéressé par le profil du milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Et le deal est possible dans la mesure où le mercato brésilien est ouvert du 9 octobre au 13 novembre. Autrement dit, si Jean Lucas s’aperçoit qu’il n’a pas plus de temps jeu à Lyon dans les deux à trois prochaines semaines, il pourrait totalement se laisser tenter par un come-back au Brésil. Reste maintenant à connaître la position de l’Olympique Lyonnais, dont le discours semble à géométrie variable selon les interlocuteurs. Considéré comme un pari sur l'avenir, Jean Lucas a néanmoins été poussé à se trouver un nouveau club il y a quelques jours.