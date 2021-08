OL : Le mercato n’est pas fini, la bombe d’Aulas !

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

En même temps que l’officialisation de l’arrivée de Xharden Shaqiri, Jean-Michel Aulas a fait une grande annonce sur Twitter : l’Olympique Lyonnais va encore se renforcer d’ici la fin du mercato.

Emerson Palmieri, Xharden Shaqiri : le marché des transferts prend une autre tournure à Lyon ces derniers jours. En plus de Damien Da Silva et Henrique, Juninho a désormais bouclé quatre recrues depuis le début de l'été. Peter Bosz, en grande difficulté pour ses débuts, commence à avoir un effectif un peu plus adapté à sa philosophie de jeu. Mais ce n’est pas suffisant. A l’heure où l’OL a démarré sa saison avec deux matchs nuls et une défaite sur les trois premières journées de Ligue 1, contre Brest, Angers et Clermont, le temps presse. Les supporters s’agacent déjà. Jean-Michel Aulas, discret depuis plusieurs mois, a déjà tenté de rassurer les Lyonnais dimanche. Ce lundi, au même moment que la signature de Xharden Shaqiri, le président de l’OL a fait une grande annonce qui devrait ravir les foules.

« On va continuer à renforcer notre équipe »

« Merci à tous les supporters d’être venus en nombre au match contre Clermont pour permettre avec près de 35000 spectateurs d’être la première affluence de France. Nous connaissons maintenant les axes de progrès car qui à la mi-temps aurait pu remettre en cause notre équipe ? On va continuer à renforcer notre équipe, soutenir Peter Bosz et Juninho, revenir progressivement dans les places d’honneur du championnat (3 matchs sur 38) et se lancer de toutes nos forces dans cette Europa League qui reste aussi un objectif », a assuré Jean-Michel Aulas sur Twitter. En plus de la petite bombe sur le mercato, le boss lyonnais assure que l’OL jouera sa chance à fond en Europe. Peter Bosz connaît bien cette compétition. Il avait atteint la finale avec l’Ajax en 2017, après avoir justement éliminé Lyon en demi-finales.