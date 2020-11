OL : Le mercato est un « poison », Lyon enfin libéré !

Dans : OL.

Troisième de Ligue 1 au soir de la 12e journée en attendant certains matchs en retard, l’OL continue sa marche en avant.

Dimanche après-midi, la formation de Rudi Garcia n’a pas fait de détails face au Stade de Reims au Groupama Stadium (3-0). De toute évidence, l’Olympique Lyonnais est en grande forme depuis la fin du mercato, malgré quelques victoires laborieuses comme celles acquises face à Saint-Etienne ou sur la pelouse d’Angers la semaine dernière. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Dave Appadoo a indiqué que selon lui, c’est la fin du mercato qui avait véritablement libéré Lyon. Il faut dire que jusqu’au 5 octobre, les départs de Moussa Dembélé, Memphis Depay ou encore Houssem Aouar étaient dans les tuyaux…

« Lyon m’a impressionné dimanche contre Reims. Ils ont quand même beaucoup de talent. Je ne peux pas croire que c’est une coïncidence, mais c’est véritablement depuis la fin du mercato (le 5 octobre) qui avait été un poison pour Lyon que cette équipe performe. C’était leur problème car ils n’avaient qu’à mieux gérer cette période mais factuellement, ça avait été un poison. Mais très concrètement, Lyon c’est cinq victoires et un nul depuis la fin du mercato, c’est l’équipe la plus performante en Ligue 1 sur cette période. Face à l'ASSE et Angers, ce n’était pas bon. Mais ils gagnent, ils progressent, et dimanche face à Reims c’était bien mieux » a souligné le journaliste de France Football, pour qui la fin du mercato a enlevé une énorme épine au pied des Lyonnais. Jean-Michel Aulas et Juninho doivent maintenant faire en sorte que ce scénario ne se répète pas au mois de janvier. Car un joueur comme Memphis Depay, libre en juin prochain, sera automatiquement courtisé. Un constat également valable pour Moussa Dembélé, en manque de temps de jeu durant cette première partie de saison sous les ordres de Rudi Garcia.