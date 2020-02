OL : Le mercato de Lyon une masterclass ? Un agent valide !

Dans : OL.

Le mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais a été très actif. Et pour Foot01, un agent de joueurs valide les différents choix faits par Jean-Michel Aulas et Juninho.

Toujours en lice dans quatre compétitions, avec notamment une finale de Coupe de la Ligue à jouer contre le PSG en avril prochain, le club rhodanien espère bien poursuivre son aventure en Coupe de France. Mais pour cela, l’OL devra se défaire de l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium mercredi soir. Lors de ce bouillant Olympico, Bruno Guimaraes découvrira logiquement son nouveau jardin, puisque le milieu brésilien est attendu à Lyon ce lundi. S’il ne sera probablement pas sur la feuille de match, le joueur de 20 ans est en tout cas attendu avec impatience du côté de l’OL, un club qui a déboursé 20 millions d’euros pour le recruter lors du dernier mercato hivernal. Une transaction marquante, mais pas la plus importante pour Lyon aux yeux d’Yvan Le Mée.

« L’OL a fait la plupart des retouches attendues. Pour eux, le plus gros coup, c’est d’avoir réussi à garder Tousart après l’avoir vendu au Hertha Berlin. Ça va permettre à l’OL de regarder l’avenir plus sereinement, sans coller une énorme pression sur Bruno Guimaraes. En plus, Lyon a pris Toko-Ekambi pour renforcer son attaque. Après, Rudi Garcia voulait également un défenseur central. Mais au sein de la direction, je pense qu’ils n’étaient pas tous d’accord sur le fait de prendre un défenseur en plus. On verra qui avait raison lors des semaines à venir… Une stratégie sur le long terme ? Sur le mercato, il y a ce que tu veux faire et ce que tu arrives à faire. L’hiver, c’est un marché très difficile. C’est très compliqué d’avoir des opportunités pour l'immédiat. Car les bons joueurs, ils ne bougent pas en janvier. Lyon a pris un joueur pour le court terme, à savoir Toko-Ekambi, tout en prenant aussi trois joueurs pour l’avenir. Camilo, c’est plus un pari. Par contre, pour Bruno Guimaraes, il y a de quoi avoir de gros espoirs. Même chose pour Kadewere. C’est peut-être l’attaquant du futur à Lyon. Car Toko-Ekambi n’a pas une option d’achat obligatoire dans son prêt. Et Dembélé risque d’être sur le marché l’été prochain. Donc ce n’était pas une mauvaise idée de prendre un attaquant pour l’année prochaine. Et ils n’ont pas fait une mauvaise affaire avec Kadewere. Après pour le reste, j’aurais plus pris un latéral gauche, car ils ont quand même du mal à ce poste-là. Mais devant, ils ont ce qu’il faut avec des joueurs comme Terrier, Cornet ou Traoré… », a détaillé, pour Foot01.com, l’agent de joueurs, qui pense donc que la formation de Jean-Michel Aulas a réalisé une petite masterclass en janvier dernier. Reste à confirmer tout cela lors des mois à venir...