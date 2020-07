OL : Le mercato de Lyon officiellement sur pause

Dans : OL.

C’est sans recrue mais avec les retours de blessure de Jeff Reine-Adelaïde et de Memphis Depay que l’OL va affronter le PSG vendredi en finale de la Coupe de la Ligue.

Un match crucial pour l’Olympique Lyonnais, qui doit remporter cette compétition afin de se qualifier en Ligue Europa la saison prochaine. L’enjeu est de taille pour Rudi Garcia, bien conscient qu’une non-qualification pour la coupe d’Europe serait vécue comme une véritable catastrophe industrielle sur les bords du Rhône. C’est précisément car il est conscient de l’enjeu que l’ancien entraîneur de l’OM souhaite concentrer ses efforts sur le rectangle vert. Ainsi, sur l’antenne d’Europe 1 en ce début de saison, Rudi Garcia a fait savoir que le mercato lyonnais allait être mis entre parenthèses jusqu’au match de Ligue des Champions à Turin le 7 août prochain.

« Il y a deux phases : plus rien ne bougera avant les deux matches, la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG et le huitième retour de Ligue des champions contre la Juventus (le vendredi 7 août). L’effectif sera celui qui est à notre disposition en ce moment, en sachant qu’on a perdu deux joueurs importants : Lucas Tousart, parti au Herta Berlin, et Martin Terrier, parti à Rennes. On verra après ces deux fins de compétition. Il sera alors temps de réajuster car les choses sont claires, nous avons des besoins. Mais c’est loin de ma préoccupation. Juninho et Bruno gèrent cela. Avec Juninho on a nos bureaux voisins, on discute de tous les sujets : sportifs, extrasportifs… Bruno Cheyrou est une ressource importante, mais il a surtout des échanges avec Juninho pour le recrutement » a fait savoir sur les ondes Rudi Garcia, lequel n’a pas absolument pas la main sur le mercato dans la capitale des Gaules.